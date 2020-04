Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme retournement de situation pour cette pépite de Zidane !

Publié le 14 avril 2020 à 1h30 par H.G.

Alors que l’hypothèse d’un retour de Martin Odegaard au Real Madrid cet été était fréquemment avancée ces derniers temps, l’international norvégien devrait finalement rester à la Real Sociedad la saison prochaine.

Après une saison des plus réussies en Eredivisie au Vitesse Arnhem, Martin Odegaard a été prêté à la Real Sociedad l’été dernier pour deux ans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le milieu offensif norvégien a parfaitement réussi à rééditer ses bonnes prestations réalisées aux Pays-Bas avec les pensionnaires du Stade d’Anoeta, en s’étant même payé le luxe d’être élu meilleur joueur de Liga en septembre dernier. Ainsi, au regard des excellentes performances réalisées par Martin Odegaard, le Real Madrid aurait très sérieusement envisagé l’hypothèse de le faire revenir dès la saison prochaine et prenne la relève de Luka Modric. Néanmoins, à en croire les dernières informations parues en Espagne, ce retour anticipé du joueur de 21 ans ne devrait finalement pas se réaliser.

Martin Odegaard restera à la Real Sociedad en 2020/2021 !