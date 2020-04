Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Klopp a tenté de jouer un drôle de tour à Zidane !

Publié le 13 avril 2020 à 16h30 par A.M.

Auteur d'une très belle saison avec la Real Sociedad où il est prêté par le Real Madrid, Martin Ødegaard aurait pourtant pu rejoindre Liverpool alors qu'il évoluait au Vitesse Arnhem.

En 2015, le Real Madrid mettait la main sur Martin Ødegaard, présenté comme un futur crack du haut de ses 16 ans. Mais les débuts du Norvégien n'ont pas été faciles. Son premier prêt à Heerenveen ne s'est pas réellement passé comme espéré, mais la saison suivante, il enchaîne une nouvelle saison bien plus aboutie en Eredivisie avec le Vitesse Arnhem. Des prestations qui convaincront la Real Sociedad de se positionner l'été dernier afin d'obtenir un prêt de deux saisons. Mais le club basque n'était pas seul sur le coup, Liverpool aurait également tenté sa chance.

Liverpool voulait Ødegaard