Mercato - Real Madrid : Emery répond encore à Zidane pour ce dossier chaud !

Publié le 12 octobre 2020 à 22h00 par La rédaction

Grosse recrue de l’inter-saison à Villarreal, le jeune japonais Takefusa Kubo vient d’arriver en prêt en provenance du Real Madrid. Pourtant, le nouvel entraîneur, Unai Emery, ne semble pas vraiment compter sur lui...

Arrivé au Real Madrid il y a deux ans, Takefusa Kubo vient à nouveau d’être prêter, cette fois à Villarreal . À 19 ans, Takefusa Kubo sort d’un premier prêt prometteur à Majorque avec 4 buts et 5 passes décisives en 35 matches. Seulement, depuis son arrivée à Villarreal, l’évolution du jeune prodige japonais semble marquer le pas, car il n’a disputé que 55 minutes de jeu en 5 rencontres. Le Real Madrid s’est dit agacé de ne pas voir Takefusa Kubo aligné plus souvent par Unai Emery. L’ancien entraîneur du PSG ne voudrait simplement pas aller trop vite avec sa pépite.

« À Villarreal, il doit se laisser guider et travailler en équipe »