Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eden Hazard reçoit un appel du pied improbable !

Publié le 16 décembre 2021 à 2h45 par La rédaction

En difficulté depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard est annoncé sur le départ en fin de saison. Et le LOSC ouvre grand la porte à son ancienne pépite…

Issu du centre de formation du LOSC, Eden Hazard avait explosé lors du doublé Ligue1-Coupe de France raflé par les Dogues en 2011, avant d’être vendu un an plus tard à Chelsea pour 42M€ où il confirmera son statut de joueur majeur. L’international belge, présent au Real Madrid depuis l’été 2019, peine néanmoins à trouver ses marques en Espagne, et un départ d’Hazard est évoqué avec insistance… mais où va-t-il rebondir après le Real Madrid ?

Le LOSC rêve d’un retour d’Hazard