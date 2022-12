Mercato - Real Madrid : Eden Hazard a pris une décision fracassante pour son transfert

Hugo Chirossel

Éliminé dès la phase de groupes de la Coupe du monde avec la Belgique, Eden Hazard a annoncé la fin de sa carrière internationale. Désormais, le joueur âgé de 31 ans va pouvoir se concentrer pleinement sur le Real Madrid, où son avenir pose des questions. Quand bien même, il souhaiterait terminer la saison avec la Casa Blanca.

Le fiasco de la Belgique lors de la Coupe du monde aura été la dernière expérience d’Eden Hazard avec les Diables Rouges . À la suite de l’élimination de la sélection belge dès la phase de groupes du Mondial 2022, l’attaquant du Real Madrid a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière internationale : « J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête. Vous me manquerez », a-t-il déclaré.

Hazard veut terminer la saison à Madrid

Comme l’indiquait AS récemment, les Merengues verraient cela d’un bon œil. En effet, la Casa Blanca estimerait qu’Eden Hazard pourra désormais se concentrer totalement sur ses performances avec le Real Madrid, lui qui peine à s’imposer depuis son arrivée en provenance de Chelsea il y a maintenant trois ans et demi. La question de son avenir est toujours sur la table, mais d’après les informations de Foot Mercato , son intention serait de terminer la saison avec les Madrilènes.

Avant un départ l’été prochain ?