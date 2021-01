Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deschamps envoie un message clair à Zidane pour son avenir !

Publié le 23 janvier 2021 à 14h15 par A.M. mis à jour le 23 janvier 2021 à 14h17

Alors que son contrat court jusqu'en décembre 2022 avec la Fédération Française de Football, Didier Deschamps ne cache pas qu'il verrait bien Zinedine Zidane lui succéder.

Zidane sur le banc de l'équipe de France, cela paraît écrit. En effet, l'ancien numéro 10 de Bleus, Champion du monde 1998 et Champion d'Europe 2000, est régulièrement annoncé comme étant le favori pour succéder à Didier Deschamps. Noël Le Graët n'a d'ailleurs jamais caché que cela faisait partie des options. « Le jour où Didier partira, décidera de partir ou ne sera pas renouvelé, si Zidane est disponible, il sera l'homme de la situation. Il y a le Qatar. Didier sera présent et peut-être après, je n'en sais rien », confiait le président de la FFF il y a plusieurs mois. Mais alors que l'avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid paraît s'écrire en pointillés à moyen terme et que le contrat de Didier Deschamps prend fin à l'issue de la Coupe du monde 2022, les planètes semblent proche de s'aligner. Et cela ne serait pas pour déplaire à l'actuel sélectionneur de l'équipe de France.

Zidane futur sélectionneur ? Deschamps valide