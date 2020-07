Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Déjà une certitude pour l'avenir de Paul Pogba !

Publié le 8 juillet 2020 à 15h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid pourrait se positionner sur Paul Pogba en cas de sacre en Liga, l'international français n'aurait toutefois aucune chance de rejoindre la Juventus.

Et si le Real Madrid relançait le feuilleton Paul Pogba cet été ? Toujours dans le viseur de Zinedine Zidane, l'international français n'est pas certain de rester à Manchester United. Et selon OK Diario , Florentino Pérez serait prêt à faire un geste en cas de victoire en Liga afin de récompenser Zinedine Zidane. Si les joueurs merengue venaient donc à décrocher le titre dans les prochaines semaines, une offensive pourrait être lancée sur Pogba, mais ce dernier devra consentir un effort salarial s'il souhaite avoir une chance de rejoindre la capitale espagnole. Le champion du monde aurait donc deux options pour son avenir, le Real Madrid ou Manchester United, mais pas la Juventus.

Pogba loin de la Juve ?