Mercato - Real Madrid : Déjà un départ provoqué par Mbappé ?

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien va rejoindre le Real Madrid, à moins d'un énorme retournement de situation. Ce qui pourrait provoquer le départ de Joselu à la Maison-Blanche.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de mettre fin à son aventure parisienne à la fin de sa septième saison. Sous contrat jusqu'au 30 juin, l'attaquant de 25 ans a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait changer de club librement et gratuitement cet été.

Kylian Mbappé arrive au Real Madrid

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine, à moins d'un énorme retournement de situation. Et alors qu'Endrick va aussi débarquer à la Maison-Blanche cet été, Joselu pourrait être poussé vers la sortie par sa direction.

Joselu poussé dehors par le Real Madrid ?