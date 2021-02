Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de ce cadre de Zidane est déjà scellé !

Publié le 13 février 2021 à 15h00 par La rédaction

Si certaines rumeurs ont fait état d'un possible départ de Casemiro dans les mois à venir, le Real Madrid aurait déjà réglé la question concernant l'avenir du Brésilien.

Arrivé au Real Madrid en provenance de Sao Paulo en 2013, alors qu'il n'avait pas encore fêté ses 23 ans, Casemiro a su s'imposer au fil des années comme un titulaire indiscutable à Santiago Bernabeu. L'international brésilien se sent bien dans le club madrilène, à tel point qu'il pourrait obtenir le passeport espagnol au cours des prochains mois. Un départ de la Casa Blanca ne semble donc pas à l'ordre du jour...

Casemiro vu comme intouchable au Real Madrid