Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Coup de tonnerre pour l’avenir de Paul Pogba ?

Publié le 4 juillet 2020 à 5h15 par T.M.

Si tout le monde s’attendait à voir Paul Pogba quitter Manchester United cet été, cela serait finalement loin d’être le cas.

Le feuilleton Paul Pogba anime encore une fois le marché des transferts. Proche de rejoindre le Real Madrid de Zinedine Zidane l’été dernier, le milieu de terrain français avait finalement été retenu par Manchester United. Néanmoins, un départ semblait toujours d’actualité dernièrement alors que la Juventus et la Casa Blanca étaient à l’affût pour récupérer le champion du monde. A un an de la fin de son contrat (Manchester United disposant toutefois d’une option pour prolonger ce contrat d’un an), Pogba pourrait donc être dans de parfaites conditions pour s’offrir un nouveau challenge. A moins qu’il ne fasse le choix de continuer avec les Red Devils…

Pogba est heureux à Manchester