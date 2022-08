Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Coup de tonnerre pour cette star d'Ancelotti

Publié le 11 août 2022 à 16h30 par Pierrick Levallet

Grande révélation en Bundesliga, Toni Kroos a rejoint le Real Madrid en 2014, juste après son titre de champion du monde avec l'Allemagne. Là-bas, le milieu de terrain s’est révélé être un pilier central pendant de nombreuses années. Mais alors que son contrat expire en juin 2023, l’avenir de Toni Kroos demeure encore très incertain. Et le joueur de 32 ans serait prêt à prendre une décision radicale pour sa carrière.

Après avoir explosé en Bundesliga, Toni Kroos a rapidement quitté l’Allemagne pour rejoindre le Real Madrid en 2014 après le sacre de la Mannschaft à la Coupe du monde. Dans la capitale espagnole, le milieu de terrain s’est imposé comme un élément essentiel dans l’entrejeu. Peu importe l’entraîneur sur le banc, Toni Kroos a toujours convaincu. Avec la Casa Blanca , le joueur d’aujourd’hui 32 ans a pu rafler 4 titres en Ligue des champions. Mais plus le temps passe, plus le trio qu'il forme avec Luka Modric et Casemiro semble arriver en fin de cycle. Le Real Madrid a déjà commencé à préparer l'avenir de son entrejeu avec Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. De son côté, Toni Kroos voit son contrat expirer en juin 2023. Et son avenir demeure très incertain.

¿Qué piensa el futbolista'📌 Quiere dejar el fútbol en lo más alto. Su decisión no está tomada, pero más de una vez ha comentado en el vestuario la idea de colgar las botas en 2023.Cuando acabe el curso, en función de su físico, optará por seguir o no una temporada más. — Relevo (@relevo) August 11, 2022

Une retraite en 2023 pour Toni Kroos ?

Selon les informations de Relevo , le Real Madrid aurait essayé de prolonger le contrat de Toni Kroos. Toutefois, l’Allemand aurait repoussé les avances du club madrilène. L’idée du milieu de terrain de 32 ans serait de quitter le football au haut niveau, à l’instar d’un certain Zinedine Zidane. De ce fait, il aurait plusieurs fois évoqué dans le vestiaire une potentielle retraite en 2023, lorsque son contrat avec le Real Madrid expirera.

Le Real Madrid dans l’impasse...

Pour le moment, Toni Kroos n’aurait pas pris définitivement sa décision. Il devrait trancher en fonction de la condition physique qu’il affiche à l’issue de la saison 2022-2023. De son côté, le Real Madrid percevrait la situation comme complexe pour l’instant. Difficile de proposer une prolongation de contrat à un joueur qui n’est pas sûr de continuer sa carrière la saison suivante. Mais malgré cela, le club madrilène serait plutôt confiant.

... mais tout de même optimiste