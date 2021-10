Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette recrue XXL d'Ancelotti fait déjà l'unanimité en interne !

Publié le 26 octobre 2021 à 19h30 par D.M.

Présent au Real Madrid depuis le mois de juillet, David Alaba a vite réussi à s'intégrer au sein du vestiaire et à se montrer performant sous ses nouvelles couleurs.

Après près de treize ans passés au Bayern Munich, David Alaba a décidé de réaliser son rêve de gamin. En fin de contrat avec le club allemand, l’international autrichien a pris la décision de rejoindre le Real Madrid, malgré l’intérêt prononcé du PSG selon les informations exclusives du 10Sport.com. « Il est vrai que j'avais aussi d'autres offres. Mais il était clair pour moi, relativement tôt, que si je quittais le Bayern Munich, il n'y avait qu'un seul club où je voulais aller », a expliqué récemment le joueur à Toni Kroos dans le podcast Einfach mal Luppen . Lié au Real Madrid jusqu’en 2026, David Alaba a la particularité de pouvoir évoluer à plusieurs postes. Pouvant aussi jouer au poste de latéral gauche ou au milieu de terrain, il est utilisé depuis le début de la saison au poste de défenseur central par Carlo Ancelotti, qui avait loué ses qualités en juillet dernier : « Alaba est un joueur complet, qui a beaucoup de qualités. Très intelligent, très doué dans la tactique défensive. C’est un joueur complet qui, j’en suis sûr, sera très performant cette saison ». Et le technicien italien ne s’est pas trompé. Depuis le début du championnat, David Alaba se montre performant et a ouvert son compteur de but dimanche dernier à l’occasion du Clasico face au FC Barcelone. Sûrement, le premier d’une très longue série.

« Il est la sensation du vestiaire cette saison »