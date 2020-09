Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane fait passer un message fort pour cette pépite !

Publié le 20 septembre 2020 à 1h30 par H.G.

Bien qu’il n'apparaisse pas officiellement comme un joueur de l’équipe première du Real Madrid, Zinedine Zidane a tenu à préciser le rôle de Rodrygo au sein du club de la capitale espagnole.

Arrivé il y a un an au Real Madrid, Rodrygo est parvenu à montrer toutes ses qualités lors de sa première année au sein du club de la capitale espagnole. En effet, l’attaquant de seulement 19 ans a réussi à convaincre Zinedine Zidane de son talent, et le technicien français a ainsi choisi de le faire participer à 19 rencontres en Liga. Plus encore, en Ligue des Champions, le néo-international brésilien s’est montré décisif en inscrivant 4 buts en 5 rencontres. Cependant, malgré cela, Rodrygo n’est pas officiellement un joueur de l’équipe première du Real Madrid. Toutefois, cela n’est qu’un détail aux yeux de Zinedine Zidane, qui a affirmé que le joueur dernièrement sélectionné par Tite pour la première fois entrait pleinement dans ses plans.

« Rodrygo est un joueur de l’équipe première »