Mercato - OM : Un nouvel échec qui se confirme pour Longoria ?

Publié le 20 septembre 2020 à 0h45 par H.K.

A la recherche d’un attaquant sur le marché des transferts, Pablo Longoria semblait s’intéresser à Keita Baldé, qui serait plus que jamais sur le départ à l’AS Monaco. Cependant, le directeur du football de l’OM semble bel et bien se diriger vers un échec dans ce dossier…

L’OM continue sa recherche d’attaquants sur le marché des transferts. Désireux d’apporter un peu de concurrence à Dario Benedetto sur le front de l’attaque, André Villas-Boas ciblerait un nouveau buteur pour le club phocéen. Pablo Longoria et le coach portugais travailleraient main dans la main afin de trouver un nouveau joueur cet été, et une des pistes menait vers Keita Baldé. Cependant, cette dernière semble se refroidir, et un échec semble toujours se confirmer…

Keita Baldé, direction la Sampdoria ?

Ainsi, comme révélé par le journaliste italien Gianluca Di Marzio, Keita Baldé se rapprocherait chaque jour un peu plus de la Sampdoria. En effet, l’attaquant sénégalais n’a pas été appelé par Niko Kovac pour le match face au Stade Rennais, et pourrait bien poser ses valises à Gênes ce lundi afin de réaliser sa visite médicale avant de s’engager pour la Samp. L’attaquant, passé par la Lazio et l’Inter Milan, semble prêt à revenir en Serie A, et les deux clubs seraient tombés d’accord pour un prêt avec option d’achat de 10M€. Encore un dossier à oublier pour l’OM…