Mercato - Real Madrid : Cette étrange sortie sur l’avenir de Pogba...

Publié le 4 janvier 2021 à 0h00 par A.C.

Depuis la sortie fracassante de son agent, Paul Pogba est régulièrement annoncé proche d’un possible départ.

L’avenir de Paul Pogba est revenu sur le devant de la scène, grâce à Mino Raiola. Dans un long entretien accordé à Tuttosport , l’agent Italo-néerlandais a en effet clairement annoncé que l’aventure de son protégé à Manchester United touchait à son terme. Il n’en fallait pas plus pour alerter le Real Madrid, le PSG ou encore la Juventus, qui ne semble pas avoir oublié Pogba. Plusieurs sources en Italie ont même évoqué un possible coup des Bianconeri dès ce mercato hivernal, puisqu’à Turin on souhaiterait offrir un renfort de poids à Andrea Pirlo.

« Nous aimons tous les joueurs qui ont porté nos couleurs, qui ont joué ici et qui ont tout donné pour le club »