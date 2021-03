Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette énorme annonce sur les plans de Pérez avec Mohamed Salah !

1 mars 2021

Afin de se renforcer offensivement, le Real Madrid explore plusieurs pistes. Si Mbappé et Haaland sont dans le viseur, Mohamed Salah ne laisserait pas non plus Florentino Pérez indifférent. Mais le transfert du joueur pourrait s’avérer compliqué.

Depuis quelques saisons maintenant, le Real Madrid a du mal offensivement. Forcément, le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus en 2018 y est pour beaucoup. Même si Karim Benzema essaye de sauver les meubles tant bien que mal, d’autres joueurs sont considérés comme de grands échecs en Espagne. On pense à Eden Hazard, mais également à Vinicius Jr ou Luka Jovic dans une moindre mesure. Ainsi, Florentino Pérez aimerait attirer de nouvelles forces offensives chez les Merengue . Si Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland sont dans le viseur du président du Real Madrid, Mohamed Salah ferait aussi l’objet de quelques convoitises au sein de la Casa Blanca . Mais l’affaire sera loin d’être simple pour le joueur de Liverpool. Tout d'abord par l'attachement de Jürgen Klopp pour son joueur, mais également par son prix.

« Ils ne le laisseront partir seulement pour beaucoup d’argent. »