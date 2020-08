Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette décision de Zinedine Zidane qui interroge…

Publié le 15 août 2020 à 5h00 par T.M.

Prêté cette saison à Arsenal, Dani Ceballos est désormais attendu au Real Madrid. Et alors que Zinedine Zidane compterait sur l’Espagnol, cela en aurait surpris plus d’un.

A défaut de recruter de grands noms cet été et de faire d’énormes folies, le Real Madrid pourrait tout de même se renforcer… pour 0€. En effet, Zinedine Zidane pourrait renouveler son effectif avec les retours des joueurs prêtés. Il y a quelques jours, c’est Martin Odegaard qui a été rappelé, lui qui devait pourtant rester encore une saison à la Real Sociedad. Et le Norvégien ne sera pas le seul à faire son retour à la Casa Blanca pour y avoir une place. Andryi Lunin va devenir la doublure de Thibaut Courtois, Alvaro Odriozola pourrait seconder Dani Carvajal à droite et même Dani Ceballos pourrait avoir un rôle à jouer dans l’entrejeu. En effet, selon les dernières informations de la presse espagnole, Zinedine Zidane compterait finalement sur celui qui était prêté cette saison à Arsenal.

Un choix étonnant ?