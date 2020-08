Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’accélère pour Alphonse Areola…

Publié le 15 août 2020 à 4h00 par T.M.

Pour Alphonse Areola, le retour au PSG devrait être bref. D’ailleurs, en coulisses, Mino Raiola, son agent, s’activerait déjà pour lui trouver un nouveau club.

Après un an au Real Madrid où il était prêté, Alphonse Areola va faire son retour au PSG, les Merengue n’ayant pas pu se positionner pour le recruter définitivement à cause du coronavirus. Encore sous contrat jusqu’en 2023, le champion du monde va donc retrouver le club de la capitale. Mais pour combien de temps ? Ayant fui l’ombre de Keylor Navas l’été dernier, Areola devrait difficilement accepter un rôle de numéro 2 la saison prochaine, d’autant plus avec la perspective de l’Euro à l’été 2021. Par conséquent, le portier de 27 ans pourrait cette fois quitter définitivement le PSG afin d’aller cherche un poste de numéro 1.

Direction Rome ?