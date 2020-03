Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet international français qui dévoile les coulisses de son transfert surréaliste !

Publié le 28 mars 2020 à 3h30 par A.M.

Invité à commenter son transfert totalement improbable au Real Madrid en 2009, Julien Faubert reconnait lui-même qu'il n'en revenait pas.

A travers l'histoire du Real Madrid, de nombreux joueurs français ont porté les couleurs du club merengue. De Raymond Kopa à Karim Benzema en passant par Zinedine Zidane, Claude Makelele ou encore... Julien Faubert. En effet, en janvier 2009, celui qui compte une sélection en équipe de France, débarque au Real Madrid en provenance de West Ham. Méconnu du grand public, Julien Faubert est un bon joueur, mais il ne présente pas le profil des recrues habituelles du club espagnol. Il faut dire que le joueur lui-même n'y croyait pas comme il le raconte à The Athletic .

Faubert n'y croyait pas !