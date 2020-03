Football - Mercato - Real Madrid

Mercato : Un club prend contact avec le Real Madrid pour un transfert !

Publié le 27 mars 2020 à 23h30 par La rédaction

À 32 ans, Marcelo pourrait bien décider de quitter le Real Madrid lors du prochain mercato estival. Et la Juventus est à l’affût…

Et si Marcelo rejoignait son ami de toujours Cristiano Ronaldo l’été prochain ? C’est en effet une possibilité qu’il ne faut pas négliger, puisque la Juventus Turin n’aurait toujours pas oublié la piste qui mène vers l’international brésilien du Real Madrid. Plus que ça : d’après les informations de Marca , la Vieille Dame serait d’ores et déjà en train de préparer une offre pour le latéral gauche de la Casa Blanca pour le prochain mercato.

Plus vraiment indiscutable à Madrid

Depuis le début de saison, Marcelo a perdu sa place de titulaire indiscutable, au profit de l’ancien Lyonnais Ferland Mendy. À 32 ans, Marcelo commence à perdre certaines de ses qualités, et avait déjà traversé, la saison dernière, une période très difficile du côté du Real Madrid, après le départ de son coéquipier et ami Cristiano Ronaldo. Les envies de départ pourraient se faire de plus en plus fortes, d’autant que CR7 pourrait peser dans la balance et ainsi prendre contact avec Marcelo pour essayer de le convaincre de signer du côté de l’Italie. La Juventus, de son côté, est toujours à la recherche d’un latéral gauche remplaçant, puisque Mattia De Sciglio, le couteau suisse défensif de la Vieille Dame, est toujours courtisé par plusieurs clubs, notamment le PSG. La piste Marcelo fait en tous cas bien plus rêver que celle menant à Kurzawa pour les supporters de la Juventus…