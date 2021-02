Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet énorme coup de gueule sur le départ de Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 février 2021 à 0h00 par B.C.

Ancien président du Real Madrid, Ramon Calderon n’a toujours pas digéré le départ de Cristiano Ronaldo et l’a de nouveau fait savoir.

À l’été 2018, un véritable coup de tonnerre frappait le Real Madrid avec le départ de Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais avait en effet décidé de quitter le club merengue afin de s’engager en faveur de la Juventus. S’il n’est pas parvenu à décrocher la Ligue des champions avec les Bianconeri, cela n’a pas empêché Ronaldo de se montrer redoutable face au but, avec 90 réalisations en 117 matches. Du haut de ses 36 ans, le quintuple Ballon d’Or reste ainsi une arme offensive redoutable, et Ramon Calderon regrette encore d’avoir vu son ancien club le laisser partir.

« Une erreur historique »