Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez reçoit un coup de pression pour la succession de Cristiano Ronaldo !

Publié le 24 février 2021 à 0h00 par B.C.

Plus de deux ans après le départ de Cristiano Ronaldo, Ramon Calderon, ancien président du Real Madrid, estime que la Casa Blanca doit rapidement mettre la main sur un joueur capable de faire oublier le Portugais.

Parti à la Juventus en 2018, Cristiano Ronaldo a laissé un grand vide au Real Madrid. Depuis son départ, le club de la capitale se montre bien moins dangereux offensivement, et Eden Hazard n’est jamais parvenu à endosser le rôle d’attaquant vedette du club madrilène. Florentino Pérez espère désormais recruter Kylian Mbappé, qui semble destiné à devenir la prochaine grande star du football mondial. En attendant, l’ancien président du Real Madrid Ramon Calderon estime que le club doit rapidement s’attacher les services d’un joueur capable de prendre la succession du quintuple Ballon d’Or.

« Le Real a besoin de quelqu'un qui ait le rythme et la qualité de Cristiano Ronaldo »