Mercato - Real Madrid : À Madrid, le départ de Cristiano Ronaldo n’a toujours pas été digéré !

23 février 2021

À l’origine du recrutement de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, Ramon Calderon estime que son successeur Florentino Pérez a eu tort de se séparer du Portugais, aujourd’hui à la Juventus.

À l’été 2009, Florentino Pérez réalisait un recrutement galactique pour le Real Madrid en s’attachant les services de Kaka, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Mais l’actuel président merengue n’est pas à l’origine de l’arrivée du Portugais, qui deviendra l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la Casa Blanca. En effet, Ramon Calderon avait entamé les discussions avec le Portugais lorsqu’il était encore à la tête du Real Madrid, et il n’a visiblement toujours pas digéré son départ pour la Juventus en 2018.

« Le départ de Cristiano Ronaldo pèse toujours lourd »