Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur une arrivée de Cristiano Ronaldo !

Publié le 23 février 2021 à 12h45 par T.M.

Depuis l’arrivée des Qataris au PSG, le nom de Cristiano Ronaldo revient souvent du côté du Parc des Princes. Et visiblement, cette histoire serait loin d’être terminée…

Avant de s’offrir Neymar et Kylian Mbappé en 2017, les Qataris du PSG voyaient les choses en grand. Et pour s’inviter à la table des meilleurs clubs européens, ils avaient un grand rêve : recruter Cristiano Ronaldo. Ainsi, à plusieurs reprises, le Portugais a été annoncé proche de débarquer au Parc des Princes, mais cela ne s’est jamais fait. Faut-il alors faire une croix sur une arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG ? Malgré les 36 ans du joueur de la Juventus, ce rêve pourrait encore bel et bien devenir réalité dans les mois à venir.

Direction le PSG ?