Mercato - Real Madrid : Eden Hazard aurait tranché pour son avenir !

Publié le 24 février 2021 à 23h00 par B.C.

Considéré comme un flop depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard n’envisagerait absolument pas de plier bagage pour se relancer dans un autre club.

Recruté par le Real Madrid en 2019, une année après le départ de Cristiano Ronaldo, Eden Hazard devait prendre la relève du Portugais et devenir la nouvelle arme offensive de la Casa Blanca. Cependant, près de deux ans plus tard, l’expérience tourne à la catastrophe. L’international belge n’a disputé que 35 rencontres avec les Merengue pour seulement 4 réalisations à cause de ses blessures à répétition, plus nombreuses que le total de ses buts. De quoi s’interroger sur son avenir, d’autant que Florentino Pérez a clairement l’intention de réajuster l’effectif du Real Madrid et qu’il n’aurait jamais été un grand partisan de l’ancien joueur de Chelsea. Cependant, Eden Hazard aurait déjà une idée précise de son avenir.

Un départ d’Eden Hazard n’est pas programmé