Mercato - Real Madrid : Ces révélations sur les intentions d’Eden Hazard !

Publié le 14 février 2020 à 6h00 par Th.B.

Pas épargné par les blessures depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard va parvenir à inverser la tendance selon Roberto Martinez. Le sélectionneur de la Belgique estime même que l’ailier triomphera à Madrid.

Après avoir joué un rôle primordial dans la conquête de la Ligue Europa de Chelsea la saison passée, Eden Hazard a quitté le nord de Londres pour vivre son rêve en signant au Real Madrid l’été dernier. Cependant, l’adaptation du Belge dans la capitale espagnole n’a pas été optimale. Hazard a déjà été blessé à trois reprises et ses performances ne sont pas du niveau de celles qu’il affichait à Chelsea. Sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez a assuré que le capitaine des Diables Rouges allait revenir au top niveau. Martinez est également revenu sur son arrivée et s’est projeté sur ses futurs triomphes avec le Real Madrid.

« C’était son rêve depuis son enfance »