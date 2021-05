Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces révélations sur l’énorme échec de Pérez avec Allegri !

Publié le 30 mai 2021 à 0h00 par Th.B.

Alors que Massimiliano Allegri semblait caresser le désir de s’asseoir sur le banc du Real Madrid, Florentino Pérez n’aurait jamais soumis d’offre définitive à l’Italien qui ne souhaitait plus attendre.

Le Real Madrid a vu sa collaboration avec Zinedine Zidane prendre fin une deuxième fois en l’espace de trois ans. Le départ du technicien français pouvait grandement ouvrir la porte du club merengue à Massimiliano Allegri qui était lié au Real Madrid depuis de longues semaines. Finalement, le technicien italien a officiellement renoué ses liens avec la Juventus vendredi après-midi, club qu’il a côtoyé en tant que coach de 2014 à 2019. Et la raison de ce surprenant choix résiderait dans l’inaction de Florentino Pérez, président du Real Madrid.

Allegri attendait le Real Madrid, mais…