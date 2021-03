Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette sortie sur une prolongation de Karim Benzema !

Publié le 21 mars 2021 à 0h30 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Karim Benzema n’a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. Et le moins que l'on puisse dire est qu'Emilio Butragueño n'a pas éclairé sa situation.

L’avenir de Karim Benzema au Real Madrid n’est pas clairement fixé. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le numéro 9 de la Casa Blanca n’a toujours pas prolongé son bail avec Madrid. De plus, Florentino Pérez serait à la recherche d’un nouvel attaquant star et suivrait de très près les dossiers d’Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé. Ainsi, la place de Benzema au Real Madrid pourrait être grandement menacée cet été, alors qu’il est toujours décisif (double buteur ce samedi lors de la victoire 3-1 sur la pelouse du Celta Vigo). Cependant, la question de la prolongation de contrat de l’attaquant merengue est toujours d’actualité au sein de la direction madrilène. Mais l’avenir du joueur ne semble toujours pas déterminé.

« Nous avons de la chance de l'avoir et j'espère qu'il continuera à nous aider comme ça »