Mercato - Real Madrid : Ceballos évoque le rôle d’Emery dans son arrivée à Arsenal !

Publié le 12 février 2020 à 15h53 par La rédaction

Prêté par le Real Madrid l’été dernier pour une durée d’une saison, Dani Ceballos a été totalement convaincu par Unai Emery qui l’a conforté dans son choix d’aller à Arsenal.