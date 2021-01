Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce message lourd de sens dans ce dossier chaud de Zidane !

Publié le 24 janvier 2021 à 1h30 par La rédaction

En manque de temps de jeu depuis le début de la saison au Real Madrid, Martin Odegaard chercherait une porte de sortie. S’il intéresse plusieurs clubs, le Norvégien pousserait pour rejoindre Arsenal. Et le sélectionneur national de la Norvège encourage Odegaard à rejoindre les Gunners cet hiver.

Très peu utilisé par Zinedine Zidane cette saison (9 matchs toutes compétitions confondues), Martin Odegaard aurait des envies d’ailleurs. S’il intéresse plusieurs clubs en Europe, dont l’Ajax Amsterdam et la Real Sociedad, le Norvégien pousserait en interne pour rejoindre les rangs d’Arsenal. Mikel Arteta, qui semble avoir trouvé la formule qui marche avec les Gunners ces derniers temps, souhaiterait s’attacher les services d’Odegaard pour apporter du soutien à Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang. Et tandis que les négociations semblent en très bonnes voies entre les deux clubs, le sélectionneur de la Norvège, Ståle Solbakken, voit d’un très bon œil ce départ d’Odegaard de Madrid direction Londres.

« Je pense que la façon dont Arsenal joue peut très bien lui convenir »