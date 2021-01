Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce protégé de Zidane pose ses conditions pour une prolongation !

Publié le 24 janvier 2021 à 0h30 par La rédaction mis à jour le 24 janvier 2021 à 0h53

Après avoir refusé une première offre de prolongation de la part du Real Madrid, Lucas Vazquez compte bien profiter de sa situation pour en tirer un maximum dans son nouveau contrat, notamment au niveau du salaire.

Véritable élément incontournable de Zinédine Zidane, Lucas Vazquez renaît sous le maillot du Real Madrid. À tel point que l'entraîneur français fait de sa prolongation une priorité. Ce qui n'était pas le cas des dirigeants du club, qui ont tout de même cédé aux volontés de Zidane au vu des prestations du joueur en entamant des discussion afin de sceller l'avenir de Lucas Vazquez, qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé. Et pour cause, l'attaquant madrilène aurait repoussé une première offre transmise par Florentino Perez, pour un contrat de 3 ans avec une réduction de salaire de 10% en raison de la crise du Covid-19, comme l'a récemment révélé Marca . Ce refus résonne comme un vrai choc du côté de la Casa Blanca , qui va devoir payer le prix fort pour prolonger Lucas Vazquez.

Lucas Vazquez veut une augmentation de son salaire !