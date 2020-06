Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce message lourd de sens sur l'avenir de Zidane !

Publié le 24 juin 2020 à 23h00 par D.M.

Directeur général de la Juventus entre 1994 et 2006, Luciano Moggi s’est prononcé sur la possibilité de voir Zinédine Zidane rejoindre la Juventus à la place de Maurizio Sarri.

Vainqueur de trois Ligue des champions (2016, 2017, 2018) et champion d’Espagne en 2017 en tant qu’entraîneur, Zinédine Zidane a d’ores et déjà inscrit son nom dans l’histoire du Real Madrid. Néanmoins, son statut de coach est remis en cause en raison des mauvaises performances de son équipe. En effet, le Real Madrid est en ballottage défavorable en Ligue des champions après sa défaite face à Manchester City en huitième de finale aller (1-2) et pointe à trois longueurs du FC Barcelone en Liga. Marca indiquait le 14 juin dernier que Zinédine Zidane pourrait quitter son poste en cas de saison sans trophée. S'il venait à quitter la Casa Blanca, le technicien français pourrait prendre la direction de la Juventus. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 19 avril dernier, le club italien multiplie les contacts afin de tenter une offensive sur Zinédine Zidane.

« Tant que Sarri est là, vous n'avez pas à parler d'autres entraîneurs »