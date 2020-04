Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce grand talent qui ouvre les bras à Zidane…

Publié le 14 avril 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’Achraf Hakimi appartient toujours au Real Madrid, le latéral droit marocain a évoqué la fin de son prêt au Borussia Dortmund et un probable retour dans les rangs de Zinedine Zidane cet été.

Annoncé dans le collimateur de nombreux cadors européens tels que le PSG, Chelsea, la Juventus ou encore le Borussia Dortmund où il est prêté depuis l’été 2018, Achraf Hakimi (21 ans) semble pourtant avoir les idées claires pour son avenir. Le latéral droit marocain, qui arrivera au terme de son prêt en Allemagne en juin prochain, devrait retourner au Real Madrid où sous contrat court jusqu’en 2022. Interrogé lundi par la Cadena Ser, Hakimi a tendu les bras au club merengue en vue d’un retour.

« Nous aurons bientôt une discussion avec le Real »