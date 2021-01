Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Grande décision d'un indésirable de Zidane pour son avenir ?

Publié le 18 janvier 2021 à 22h30 par A.D.

Peu utilisé par Zinedine Zidane, Alvaro Odriozola aurait pu être prêté jusqu'à la fin de la saison pour emmagasiner du temps de jeu. Toutefois, l'arrière droit espagnol en aurait décidé autrement. Selon la presse espagnole, Alvaro Odriozola aurait fait savoir en interne qu'il voulait finir la saison au Real Madrid.

Depuis le début de la saison, Alvaro Odriozola peine à obtenir des minutes de jeu. Barré par la concurrence de Daniel Carvajal, Nacho et même de Lucas Vazquez, l'arrière droit espagnol n'a pas du tout les faveurs de Zinedine Zidane. Selon les informations d' AS , divulguées ce dimanche, l'avenir d'Alvaro Odriozola aurait ainsi posé question au sein du Real Madrid. Comme l'a indiqué le média espagnol, le défenseur de 25 ans aurait pu faire ses valises et être prêté cet hiver, et ce jusqu'à la fin de la saison, en cas d'offre satisfaisante. Toutefois, cette option ne serait plus du tout d'actualité.

Alvaro Odriozola aurait décidé de rester à Madrid