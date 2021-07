Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti est fixé pour cette grande star !

Publié le 24 juillet 2021 à 1h30 par La rédaction

A la recherche d’un milieu de terrain, Carlo Ancelotti aurait coché le nom de Leon Goretzka. Mais l’Allemand serait aussi suivi par Manchester United qui pourrait proposer plus d’argent que le Bayern Munich, qui cherche toujours à le prolonger.

Si le Real Madrid n’a recruté qu’un joueur depuis le début du mercato avec David Alaba, cela n'empêche pas les Merengue de travailler. Carlo Ancelotti a dressé sa short-list, et on retrouvait le nom de Leon Goretzka sur celle-ci. Alors que le milieu allemand est engagé jusqu'en 2022 avec le Bayern Munich, les Madrilènes pourraient essayer de l’attirer dans un an, lorsqu'il sera libre. Mais Florentino Pérez pourrait se faire doubler dans ce dossier.

Goretzka veut un salaire XXL