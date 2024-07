Mercato – Real Madrid : Ça coince pour ce transfert à 70M€ ?

Jean de Teyssière

Au Real Madrid, le mercato estival promet d'être de nouveau très animé. Après les venues de Kylian Mbappé et Endrick, le club madrilène espère convaincre Leny Yoro de rejoindre le club espagnol. Si le joueur semble être prêt, Lille l'est moins et demanderait 70M€ pour laisser partir sa pépite de 18 ans. Mais sa fin de contrat en juin prochain joue en faveur du Real Madrid.

Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé... Les Français sont nombreux au Real Madrid et ils pourraient être rejoints par un petit nouveau : Leny Yoro. Avec le départ de Nacho, les dirigeants espagnols cherchent un défenseur central et les promesses affichées par le joueur du LOSC tentent le Real Madrid.

Lille veut 70M€ pour Yoro

Selon le média AS , le Real Madrid aurait toujours un œil attentif sur la situation de Leny Yoro. Sa non-sélection pour les Jeux olympiques facilite les choses pour le club espagnol qui discute avec le LOSC. Le club de Ligue 1 souhaite recevoir 70M€ en échange de Leny Yoro, somme que le club espagnol ne souhaiterait pas débourser. Mais le Real Madrid n'a pas dit son dernier et sait déjà de quelle stratégie user pour convaincre le club du nord de la France de laisser partir son jeune joueur.

Une fin de contrat qui joue en faveur du Real Madrid

Ces dernières années, le Real Madrid a prouvé qu'il savait négocier. Leny Yoro ne dispose d'un contrat avec le LOSC que jusqu'en juin 2025. Le Real Madrid joue donc sur cette corde pour faire baisser le prix du prodige français. En d'autres termes : soit le LOSC accepte les 40M€ offerts par le Real Madrid cet été, soit il partira gratuitement pour le club espagnol l'année prochaine. La balle est dans le camp du LOSC qui devrait énormément réfléchir ces prochains jours...