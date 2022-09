Foot - Mercato - Real Madrid

Ça bouge en coulisses pour ce joueur d'Ancelotti

Publié le 18 septembre 2022 à 22h10 par Hugo Chirossel

Peu utilisé par Carlo Ancelotti et alors qu’il sera en fin de contrat en juin prochain, l’avenir de Marco Asensio au Real Madrid est indécis. L’international espagnol sera libre de s’engager avec le club de son choix à partir du mois de janvier et dispose de plusieurs prétendants. Parmi eux, il y aurait notamment l’AC Milan, où Paolo Maldini surveillerait attentivement sa situation.

Désormais âgé de 26 ans, Marco Asensio était un des plus grands espoirs du football espagnol à son arrivée au Real Madrid en 2016. S’il a été auteur de coups d’éclats, il n’a jamais réellement réussi à s’imposer comme un titulaire en puissance chez les Merengue .

Asensio libre en juin prochain

Peu utilisé par Carlo Ancelotti depuis son retour sur le banc du Real Madrid il y a un peu plus d’un an, l’avenir de Marco Asensio est indécis. Ce dernier sera en fin de contrat en juin prochain et même si les Madrilènes ne veulent pas le voir partir libre, il pourra s’engager avec le club de son choix à partir du mois de janvier.

L’AC Milan est intéressé