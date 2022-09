Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Ça se bouscule déjà pour ce protégé d’Ancelotti

Même s’il n’est pas titulaire indiscutable, Marco Asensio a retrouvé un rôle important au Real Madrid. Pour autant, son avenir reste toujours aussi indécis puisque l’international espagnol sera libre l’été prochain. Conscients de sa situation, plusieurs clubs pensent à lui et envisagent de bouger prochainement.

Cantonné à un rôle de remplaçant au Real Madrid, Marco Asensio a retrouvé le sourire en trouvant la marque contre le RB Leipzig. Après un été agité, l’international espagnol, qui vient de retrouver la sélection, n’a pris aucune décision concernant son avenir. Même s’il est à un an de la fin de son contrat, Marco Asensio n’a pas souhaité prolonger.

Une situation qui dérange le Real Madrid puisque dès le 1er janvier prochain, Marco Asensio sera libre de s’engager gratuitement où il le souhaite. Même s’il est loin d’être un titulaire indiscutable, le club madrilène n’entend pas s’en séparer pour 0€. Une option qui prend tout de même de l’épaisseur…

🚨🎖| Some clubs are already exploring the signing of Asensio as a free agent next summer. @FabrizioRomano