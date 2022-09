Foot - Mercato - PSG

Cette recrue de Campos en remet une couche sur son transfert

Publié le 18 septembre 2022 à 07h15 par La rédaction

Arrivé au PSG en toute fin de mercato, Carlos Soler peine encore à se trouver une place au sein du onze de départ parisien. Mais malgré son manque de temps sous les ordres de Christophe Galtier, le joueur espagnol est ravi d'avoir quitté Valence pour débuter une nouvelle aventure en France. Il a livré ses impressions.

Il aura été l’une des recrues de dernière minute de Luis Campos, Carlos Soler est arrivé au PSG en provenance de Valence pour 18 M€. Ce vendredi, le joueur espagnol a évoqué ses impressions après cette nouvelle étape dans sa carrière.

[📺LIVE] ⚽️ #FootballShow 🎙 Carlos Soler : "Il y a beaucoup de concurrence au PSG !" pic.twitter.com/Z1uHFpDXkY — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 16, 2022

« C’est une étape importante »

Lors d’un entretien accordé à BeIN Sport, Carlos Soler est revenu sur son arrivée au PSG et estime avoir franchi une étape importante dans sa carrière. « C’est un club énorme, avec des grands joueurs du top mondial. C’est une première pour moi, je n’ai jamais quitté Valence. C’est une étape importante. »

« Il y a beaucoup de concurrence »