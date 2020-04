Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Bonne nouvelle pour Zidane dans ce dossier à 60M€ !

Publié le 22 avril 2020 à 1h30 par La rédaction

Pisté par le Real Madrid, David Alaba serait très proche de quitter le Bayern Munich. Les dirigeants bavarois auraient décidé de placer leur joueur sur le marché des transferts à cause de la décision d’Alaba de ne pas renouveler avec le club allemand.

Arrivé en 2008 d’Autriche contre seulement 150 000€, David Alaba vaudrait 12 ans plus tard 60M€. Alors promis à une fin de carrière du côté du Bayern Munich le joueur pourrait quitter l’Allemagne l’été prochain. Sur les tablettes du Real Madrid, Alaba pourrait combler les trous de Zinédine Zidane au milieu de terrain mais aussi en défense. Le coronavirus aurait totalement relancé le dossier et plusieurs médias s’accordent à dire que l’Autrichien serait plus proche d’une prolongation que d'un départ. Nouveau retournement dans ce dossier puisque les dirigeants bavarois auraient pris une grande décision !

Alaba désormais sur le marché !