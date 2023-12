Mercato - Real Madrid : Benzema a cédé, une contre-attaque à 1 milliard d’euros est décidée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ces dernières semaines, le Real Madrid a blindé certaines de ses stars qui ont accepté de prolonger en glissant dans leur contrat une clause libératoire d’un milliard d’euros. Un moyen pour la formation espagnole de repousser un possible danger saoudien à l’avenir, elle qui a déjà perdu Karim Benzema durant l’été, parti du côté d’Al Ittihad.

Le Real Madrid n’a pas chômé ces dernières semaines en sécurisant l’avenir de ses jeunes stars. En effet, Vinicius Jr, Eduardo Camavinga, Rodrygo et Federico Valverde ont tous prolongé, en attendant Eder Militão, avec une nouvelle clause libératoire fixée à un milliard d’euros. Un moyen pour les Merengue de ne pas être pris au dépourvu en cas d’offensive surprise de l’Arabie saoudite.

Le Real Madrid anticipe une offensive saoudienne

C’est en effet ce qu’a révélé le journaliste Fabrizio Romano, dévoilant il y a quelques semaines la stratégie du Real Madrid avec ses joueurs. « Le Real Madrid veut que ses joueurs soient heureux, qu'ils soient à l'aise, qu'ils aient des contrats à long terme et de bons salaires. Ces clauses libératoires élevées sont également là pour protéger les joueurs, car les clubs saoudiens reviendront en force sur le marché en 2024 , confiait le journaliste sur CaughtOffside. Ils savent que les clubs saoudiens insisteront sur les meilleurs joueurs dans les années à venir et veulent donc prolonger les contrats et améliorer les salaires, avec des clauses libératoires plus élevées. Il ne s'agit pas d'inquiétudes en tant que telles, mais de savoir que les Saoudiens restent forts sur le mercato et sont capables d'offrir des prix et des salaires très élevés. »

Benzema a déjà été séduit

Pour rappel, Karim Benzema a déjà cédé aux sirènes de l’Arabie saoudite, son contrat avec le Real Madrid expirant à l’issue de la saison dernière. Une prolongation semblait pourtant dans les tuyaux, alors que le club n’a pas déniché de remplaçant en attaque depuis.