Mercato - Real Madrid : Un énorme bras de fer avec le Barça pour ce protégé d'Aulas ?

Alors qu'il serait suivi par le Real Madrid, Jason Denayer intéresserait également la Juventus, Newcastle, Naples et le FC Barcelone.

Eder Militao, David Alaba et c’est à peu près tout. Depuis que Sergio Ramos et Raphaël Varane ont quitté le Real Madrid, l’effectif madrilène est beaucoup plus limité. Ce qui expliquerait l’intérêt de la Maison-Blanche pour Jason Denayer, le joueur de l’OL. Pour le moment, l’international belge est blessé. Mais une fois qu’il sera de retour, Jason Denayer devra trancher, lui qui sera en fin de contrat le 30 juin avec les Gones . D'autant que le Real Madrid ne serait pas le seul club intéressé par lui.

Jason Denayer affolerait l’Europe