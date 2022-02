Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée d'Haaland débloquée par... Karim Benzema ?

Publié le 13 février 2022 à 20h45 par P.L.

En cas de départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG va se jeter sur Erling Haaland pour le remplacer. Toutefois, le Real Madrid serait également sur les traces du Norvégien. Mais grâce à Karim Benzema, le PSG pourrait avoir la voie libre à l'été 2022.

Kylian Mbappé disposant déjà d’un accord moral avec le Real Madrid, comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité en janvier dernier, le PSG a déjà tout prévu pour sa succession. De ce fait, Leonardo explorerait quelques pistes pour trouver le remplaçant idéal au numéro 7 parisien. Et comme le10sport.com vous l’a révélé en août dernier, Erling Haaland est la priorité du directeur sportif du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Toutefois, le club de la capitale n’est pas seul sur le dossier, puisque le FC Barcelone et le Real Madrid sont également intéressés par le Norvégien. D’ailleurs, la formation merengue aurait un plan en tête pour 2023 avec Erling Haaland. Et cela aurait un rapport avec Karim Benzema.

Le Real Madrid veut attendre 2023 pour Haaland à cause de Benzema