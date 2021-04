Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Avenir, record… Zinedine Zidane envoie un message fort !

Publié le 3 avril 2021 à 20h00 par H.G.

Alors qu’il s’est assis pour la 250e fois sur le banc du Real Madrid ce samedi, Zinedine Zidane a confié qu’il profitait au maximum de son temps au sein du club madrilène.

Revenu sur le banc du Real Madrid en fin de saison 2018/2019, le moins que l’on puisse dire est que Zinedine Zidane ne connait pas un second passage tranquille au sein du club de la capitale espagnole. Et cela est particulièrement vrai cette saison dans la mesure où le Français a été annoncé sur la sellette à deux reprises. Seulement voilà, il est parvenu à sauver son poste ces deux fois là et est maintenant à la lutte dans la course au titre en Liga tout en étant encore en lice en Ligue des Champions, où le Real Madrid affrontera Liverpool en quarts de finale.

« Ça va finir un jour, mais là je profite avec mes joueurs »