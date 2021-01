Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Avec Zinedine Zidane, Florentino Pérez a tout prévu !

Publié le 9 janvier 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que l’avenir de Zinedine Zidane fait beaucoup parler dans la presse, le président Florentino Pérez saurait déjà comment gérer la succession de l’entraîneur du Real Madrid.

Partira, ne partira pas ? Au cours de la première partie de saison, Zinedine Zidane a été à maintes et maintes reprises annoncé sur le départ. Bien que Florentino Pérez n’aurait jamais pris en considération un licenciement, la presse ibérique révélait, au moment des mauvais résultats du Real Madrid, que l’entraîneur français pourrait de lui-même prendre la décision de quitter son poste. Finalement, la tempête semble être passée comme Fabrizio Romano le faisait savoir ces dernières semaines pour sa rubrique Here We Go pour CBS Sports . Néanmoins, en cas de déconvenue ou de surprise non escomptée, le président Florentino Pérez aurait déjà assuré l’avenir du Real Madrid.

En cas de départ de Zidane, Raul aurait sa chance