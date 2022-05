Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un entraîneur XXL a snobé Pérez pour la succession de Zidane !

Publié le 6 mai 2022 à 0h00 par Pierrick Levallet

Suite au départ de Zinedine Zidane en fin de saison dernière, le Real Madrid s'est attaché les services de Carlo Ancelotti. Mais Florentino Pérez avait initialement une autre idée en tête pour la succession du Français et il était même tout proche de la concrétiser.

À la fin de la saison dernière, Zinedine Zidane a une nouvelle fois quitté le Real Madrid. Le club madrilène s’était donc mis à la recherche d’un nouvelle entraîneur et c’est sur Carlo Ancelotti que Florentino Pérez avait décidé de miser. Le pari s’est avéré payant pour le président merengue puisque le Real Madrid a été sacré champion d’Espagne et disputera la finale de la Ligue des champions le 28 mai prochain contre Liverpool. Cependant, Florentino Pérez avait une autre idée en tête pour la succession de Zidane et il était même à un rien de la concrétiser.

Allegri était sur le point de s’engager au Real Madrid

Selon les informations de Fabrizio Romano, Massimiliano Allegri était en effet tout proche de rejoindre le Real Madrid l’été dernier. L’entraîneur italien aurait même eu un pré-contrat prêt et signé. Le technicien turinois et Florentino Pérez semblaient être prêts à travailler ensemble. Les deux hommes avaient même commencé à préparer le mercato puisqu’ils avaient prévu de recruter un joueur de la Juventus. Mais tout ceci n’a néanmoins pas vu le jour, étant donné que Massimiliano Allegri a préféré opter pour un retour à la Juventus.