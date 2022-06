Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti et Pérez préparent un coup de balai hallucinant !

Publié le 4 juin 2022 à 23h30 par La rédaction

Après avoir raflé quasiment tous les trophées sur son passage cette saison, le Real Madrid se prépare à un gros ménage dans son effectif. Plusieurs joueurs devraient quitter la capitale espagnole. Marco Asensio, Luka Jovic ou encore Dani Ceballos pourraient vivre leurs derniers instants avec la Maison Blanche.

Le Real Madrid aura eu une saison rythmée de bout en bout. Après avoir remporté la Supercoupe d’Espagne à la mi-saison, le club madrilène a enchaîné avec la Liga et sa 14ème Ligue des Champions samedi dernier. Une saison historique pour le Real. Cependant, tout n’a pas été rose ces dernières semaines. Si le Real Madrid pensait attirer Kylian Mbappé cet été, Florentino Pérez est tombé de haut lorsque l’attaquant du PSG lui a annoncé sa prolongation avec le club de la capitale. Si la Maison Blanche est vite passée à autre chose en remportant la Ligue des Champions, cet échec reste en travers de la gorge des dirigeants madrilènes. Il a donc fallu changer les plans du mercato. A présent, la priorité se nomme Aurélien Tchouaméni, le milieu de l’AS Monaco. Mais si le Real Madrid veut recruter cet été, il faudra passer un petit coup de balai dans l’effectif de Carlo Ancelotti. Et plusieurs joueurs sont concernés par cette vague de départs attendue…

¿Un Madrid con nueve bajas? https://t.co/6gbQ7ZN4QP Lo cuenta @jfelixdiaz — MARCA (@marca) June 4, 2022

Le Real Madrid va dégraisser