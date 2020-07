Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Arteta fait une énorme annonce sur cet indésirable de Zidane !

Publié le 8 juillet 2020 à 1h30 par La rédaction

Présent en conférence de presse, Mikel Arteta a indiqué que son club était en discussions avec le Real Madrid pour conserver Dani Ceballos.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Real Madrid, Dani Ceballos a dû quitter la capitale espagnole pour obtenir du temps de jeu. Prêté à Arsenal jusqu’à la fin de la saison, le milieu de terrain devrait retourner au Real Madrid. Toutefois, Dani Ceballos avait indiqué qu’il pourrait de nouveau faire ses valises la saison prochaine et s’engager notamment avec le Betis : « Mon objectif est de jouer l’année prochaine et au Real il me sera difficile de faire 40 matchs en étant important (…) L’Angleterre a aussi été bonne pour moi pendant un an. Je veux être là où je suis le plus à l’aise pour jouer (…) Le Bétis ? C’est une option. » Mais le joueur espagnol pourrait finalement rester un peu plus longtemps à Arsenal.

« Nous discutons avec le Real Madrid pour Ceballos »