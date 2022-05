Mercato - Barcelone : Une offensive du Real Madrid pour Lewandowski ? La réponse

Foot - Mercato - Barcelone

Selon certains médias, Robert Lewandowski aurait été offert au Real Madrid. Mais cette information a été démentie par par la presse allemande.

L'aventure de Robert Lewandowski au Bayern Munich touche à sa fin. « Pour Robert Lewandowski, le FC Bayern fait partie de l’histoire ancienne » a confié son agent, Pini Zahavi dans les colonnes de Bild. L'international polonais aurait été irrité par le comportement de ses dirigeants, prêts à le remplacer par Erling Haaland. Agé de 33 ans, Lewandowski envisagerait de poursuivre sa carrière au FC Barcelone.

Comme le confirme Bild , Robert Lewandowski voudrait bien rejoindre le FC Barcelone. A la recherche d'un avant-centre, le club blaugrana aurait déjà transmis une première offre de 32M€, laissée sans réponse pour l'instant. Dernièrement, il a également été question d'un possible intérêt du Real Madrid, irrité après son échec avec Kylian Mbappé. Mais à en croire le quotidien espagnol, la formation merengue n'aurait aucun contact avec l'entourage de Lewandowski. Le FC Barcelone peut être tranquille dans ce dossier.

Robert Lewandowski was NOT offered to Real Madrid. There is no contact with Real. Lewandowski wants to go to Barcelona. However, Bayern has not yet responded to Barça's first offer (32 million).