Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, Perez vise du lourd pour la succession de Benzema

Karim Benzema vieillissant, le Real Madrid aurait commencé à se questionner sur sa succession. Visé au début de l'année 2022, Kylian Mbappé serait de l'histoire ancienne. Les dirigeants espagnols auraient, désormais, d'autres priorités comme Endrick (Palmeiras) ou encore Erling Haaland, présent à Manchester City depuis cet été.

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG a fait mal au Real Madrid, qui avait fait de l'international français sa grande priorité. Le club espagnol serait remonté contre le joueur et aurait mis de côté ce dossier. Pour épauler Karim Benzema, le Real Madrid a désormais d'autres plans.

Équipe de France : Benzema champion du monde ? La réponse https://t.co/S72k0vVESN pic.twitter.com/pNlBQPG2iM — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

Benzema s'approche de la retraite

Car en coulisses, la succession de Karim Benzema est déjà en préparation. Agé de 34 ans, l'international français s'approche de la fin de sa carrière et commence à inquiéter ses dirigeants. De plus en plus touché physiquement, Benzema pourrait voir arriver à Madrid des concurrents de taille.

Endrick et Haaland, les rêves de Perez